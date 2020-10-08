Голлівудський актор, зірка "Сам удома" Маколей Калкін показав свою захисну маску.

Фото він розмістив в своєму Instagram-акаунті.

Так, на масці актора зображена одна з культових сцен комедії “Сам удома”. Фрагмент першої частини фільму, коли маленький Кевін використовував лосьйон після гоління.

“Просто щоб залишатися в безпеці проти коронавірусу, ношу шкіру, зідрану з себе молодого. Не забувайте носити маски, діти”, – зазначив Калкін.