Фото він розмістив в своєму Instagram-акаунті.

Так, на масці актора зображена одна з культових сцен комедії “Сам удома”. Фрагмент першої частини фільму, коли маленький Кевін використовував лосьйон після гоління.

“Просто щоб залишатися в безпеці проти  коронавірусу, ношу шкіру, зідрану з себе молодого. Не забувайте носити маски, діти”, – зазначив Калкін.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Just staying Covid-safe by wearing the flayed skin of my younger self. Don’t forget to wear your masks, kids.

Публикация от Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)