Фото він розмістив в своєму Instagram-акаунті.
Так, на масці актора зображена одна з культових сцен комедії “Сам удома”. Фрагмент першої частини фільму, коли маленький Кевін використовував лосьйон після гоління.
“Просто щоб залишатися в безпеці проти коронавірусу, ношу шкіру, зідрану з себе молодого. Не забувайте носити маски, діти”, – зазначив Калкін.
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Just staying Covid-safe by wearing the flayed skin of my younger self. Don’t forget to wear your masks, kids.
- 26 серпня один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду Маколей Калкін відсвяткував 40-річчя.