Президент України Володимир Зеленський 22 травня особисто прийшов на концерт співачки Ірини Білик, аби привітати її з ювілеєм.

Відео в Instagram опублікував шоу-мен Юрій Ткач, який також був на концерті.

Зеленський підійшов до сцени та подарував Білик букет квітів.

“Ти наша любов. Дякую! Вітаємо тебе, любимо тебе”, – сказав Зеленський.

"Ти наша любов": Зеленський прийшов на ювілейний концерт Білик pic.twitter.com/6Ahxf27sEB — Букви (@Bykvu) May 22, 2021

Білик відповіла, що знала багатьох президентів, але квіти вперше отримала саме від Зеленського.

Ювілей Білик, 50-річчя, був у 2020 році, але концерт довелося перенести через пандемію коронавірусу.

В 2020 році президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, якими були ушановані видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення нацбезпеки, науково-технічний і культурно-освітній розвиток України. Співачка Ірина Білик, яку нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня, назвала цю подію спільним досягненням – її самої та прихильників.