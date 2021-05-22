Відео в  Instagram опублікував шоу-мен Юрій Ткач, який також був на концерті.

Зеленський підійшов до сцени та подарував Білик букет квітів.

“Ти наша любов. Дякую! Вітаємо тебе, любимо тебе”, – сказав Зеленський.

Білик відповіла, що знала багатьох президентів, але квіти вперше отримала саме від Зеленського.

Ювілей Білик, 50-річчя, був у 2020 році, але концерт довелося перенести через пандемію коронавірусу.

В 2020 році президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, якими були ушановані видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення нацбезпеки, науково-технічний і культурно-освітній розвиток України. Співачка Ірина Білик, яку нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня, назвала цю подію спільним досягненням – її самої та прихильників.

  • Варто зазначити, що у 2004 році Білик виявилася в центрі скандалу – вона брала участь у всеукраїнському турі “Молодь – проти! Молодь – за!” на підтримку Віктора Януковича. Тоді в цьому концертному турі також виступили Ані Лорак, Наталя Могилевська (відкрито заявляла, що підтримує Януковича), Альона Вінницька, Віктор Павлик, Каріна Плай, Асія Ахат, Ірина Шинкарук, “Скрябін”, “Грін Грей”, “Алібі”.
  • Тоді артисти зіткнулися з цькуванням через це туру в підтримку Януковича.
  • У 2009 році Білик брала участь у всеукраїнському турі “З Україною в серці” на підтримку Юлії Тимошенко.