Фото у вбранні з’явилось на сторінці в Instagram Зендаї.

1о листопада відбулась церемонія вручення премії CFDA Fashion Awards. Це одна з найавторитетніших в модній індустрії нагорода. Її вручають особам, які зробили найбільший внесок у розвиток моди минулого року.

Цьогоріч, американська акторка та модель 25-річна Зендая отримала нагороду у номінації Icon та увійшла в історію як наймолодша володарка премії CFDA Fashion Awards у цій номінації. До неї у різний час званням “Ікони стилю” вшановували Ріанну, Бейонсе, Дженніфер Лопес, Принса, Девіда Боуї та інших зірок.

“Минулої ночі мрія стала реальністю”, – написала Зендая.

Зендая та її стиліст Лоу Роуч доклали всіх зусиль, аби створити неперевершений образ, який би підкреслив цю почесну місію. Відтак зірка з’явилась на червоній доріжці у червоному бандо та спідниці від модельєрки Віри Вонг. Її вбрання нагадує бутон квітки. Образ підкреслили акуратні прикраси та кольє Divas’ Dream у білому золоті з діамантами.

Зендея співпрацює зі стилістом Лоу Роучем ще з підліткового віку. Роуч також є дизайнером Ані Тейлор-Джой, відомої за стрічками “Минулої ночі у Схо”, “Емма” та “Королівський гамбіт”.