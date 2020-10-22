Про це пише The Guardian.
Собаку на прізвисько Рая передали новим господарям до Норвегії в вересні 2020 року. Місцева влада відмовилася реєструвати цуценя через те, що воно прибуло в країну за підробленим болгарським паспортом.
Норвегія намагалася повернути тварину на батьківщину, але Болгарія відмовилася забрати її назад через правила Європейського Союзу щодо транспортування живих тварин, в результаті чого собаку вирішили усипити.
Однак в ситуацію втрутився Ван Дамм, який запустив емоційну кампанію в соціальних мережах, що врешті переконало владу Болгарії прийняти собаку назад.
Після повернення в країну Раю скерують на медичний огляд, а потім — до нових господарів.
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