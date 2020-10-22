Популярний актор Жан-Клод Ван Дамм врятував від смерті цуценя чихуахуа, якого хотіли усипити через підроблені документи.

Про це пише The Guardian.

Собаку на прізвисько Рая передали новим господарям до Норвегії в вересні 2020 року. Місцева влада відмовилася реєструвати цуценя через те, що воно прибуло в країну за підробленим болгарським паспортом.

Норвегія намагалася повернути тварину на батьківщину, але Болгарія відмовилася забрати її назад через правила Європейського Союзу щодо транспортування живих тварин, в результаті чого собаку вирішили усипити.

Однак в ситуацію втрутився Ван Дамм, який запустив емоційну кампанію в соціальних мережах, що врешті переконало владу Болгарії прийняти собаку назад.

Після повернення в країну Раю скерують на медичний огляд, а потім — до нових господарів.