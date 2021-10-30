Американка під ніком Bigfoot Bae модернізувала образ Снігової людини та показує її життя в сучасних умовах. Відеоролики з жартами, танцями та подорожами набирають мільйони переглядів та тисячі лайків в соціальних мережах.

#Букви публікують добірку жартівливих відеороликів та розповідають, що відомо про Bigfoot Bae.

Здається, користувачів соцмереж вже нічим не здивувати, однак американці під ніком Bigfoot Bae все ж вдалось вигадати дещо оригінальне.

Бігфут – американська версія Снігової людини. Доказів, що ці створіння справді існують або існували – немає, це радше міф, який роками переповідають та екранізують.

Однак, американка, чия особистість невідома, вирішила перенести постать Снігової людини в теперішні часи та вдало модернізувала її в образі жінки з рожевим поясом та бантиком.

Так, відеоролики Снігової людини набирають мільйони переглядів та тисячі лайків в Instagram, TikTok, YouTube.

Примітно, що перший допис в Instagram з’явився в березні цього року під ніком Sasquatch, який згодом жінка змінила на Bigfoot Bae.

Жінка зізналась, що знімати відео в костюмі “не так вже й погано”, однак, танцюючи в такій масці важо дихати. Снігова людина танцює під відомі треки, влаштовує танці з зірками та навіть зробила фотопародію на Роуз з фільму “Титанік”.

Крім цього, жінка жартує на трендові теми та про “волосатість” і “великі ноги” своєї героїні, а паралельно лагідно просуває ідею прийняття себе.

Також Снігова людина багато подорожує та ділиться своїми відео та фото з мандрів.

Жартівний образ милої Снігової людини швидко став успішним блогерським проєктомм. Адже в неї є власний магазин з мерчем, де можна придбати найрізноманітніші речі: одяг, стікери, блокноти, кепки тощо.

Крім цього, про неї роблять телесюжети відомі шоу в США. Наприклад, нещодавно про неї розповіли у ранковій передачі – Good Morning Suncoast!