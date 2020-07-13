Голівудська актриса і модель Келлі Престон, дружина актора Джона Траволти, померла у віці 57 років від раку грудей.

Про це Траволта написав в своєму Instagram.

Престон боролася з хворобою два роки, але лікарі не змогли врятувати її.

“З важким серцем я повідомляю, що моя прекрасна дружина Келлі померла після дворічної боротьби з раком грудей. Вона відважно боролася за своє життя, отримуючи любов і підтримку звідусіль. Моя сім’я і я будемо вічно вдячні лікарям і медсестрам і всім медичним центрам, які нам допомагали”, – написав актор.

Також він додав, що поки побуде з дітьми і якийсь час не буде доступний, але з вдячністю прийме всю підтримку і любов.

Подружжя побралося в 1991 році, в шлюбі народилося троє дітей – Елла, Бенджамін і Джетт. Третя дитина – Джетт – помер у віці 16 років.

Келлі Престон відома за такими фільмами, як “Джеррі Магуайер”, “Кодекс Готті” і “Нічого втрачати”, “Близнюки”.