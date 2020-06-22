Відповідне фото Топольська опублікувала в Instagram та Facebook.

У понеділок, 22 червня, українська діджейка та дружина екснардепа Сергія Лещенка Анастасія Топольська опублікувала в Мережі кадри, на яких видно величезний синець на її стегні.

Знімок дівчина підписала словами “Як мене покусали комарики” і тегом #комариніукуси (#mosquitobites).

Багато підписників артистки засумнівалися в тому, що це — комариний укус. “Виглядає як удар комара”, “Виглядає як забій, а не укус комара”, — писали вони.

Деякі припустили, що Анастасію могли побити. “Це чоловік [зробив]?”, “Еротично, але скоріше схоже на бейсбольну біту, ніж на комарів”, “Б’є значить любить”, — писали підписники дівчини.

Артистка ж запевнила, що синець — наслідок укусу комахи і подякувала підписникам, які дали їй поради про те, як позбутися від проявів алергії.