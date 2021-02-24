Французька прокуратура знову пред'явила акторові Жерару Депардьє звинувачення в згвалтуванні і сексуальному насильстві.

Про це повідомляє France24.

Йдеться про події 2018 року, коли Депардьє, імовірно, вчинив дії сексуального характеру відносно 20-річної актриси, чиє ім’я не називається.

Розслідування справи припинили в 2019 році через відсутність доказів, але влітку 2020 року його відновили після скарги актриси.

Актриса звинувачує Депардьє в тому, що він згвалтував і напав на неї в своєму паризькому будинку в серпні 2018 року.

Адвокат Депардьє Ерве Темім заявив, що актор, який знаходиться на волі, але під судовим наглядом, повністю відкидає звинувачення.

Жерар Депардьє – один із найбільш відомих французьких акторів. Він знявся в десятках фільмів

Актор став символом французького кінематографа завдяки таким ролям, як Ольмо Далько в картині “Двадцяте століття” і Сірано де Бержерак в однойменному фільмі. За роль де Бержерака Депардьє отримав приз кращого актора на Каннському кінофестивалі і був номінований на премію “Оскар”.

У 2013 році навколо Депардьє розгорівся скандал, коли він залишив Францію і прийняв російське громадянство. Відповідний указ про надання громадянства підписав президент РФ Володимир Путін.