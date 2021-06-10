Про це повідомляє видання The New York Times.
Місцева влада закликає жителів не годувати павичів.
Зараз ці птахи мирно собі гуляють вулицями, галявинами і газонах
Деяким подобається їх годувати. Іншим вони навпаки доставляють незручності – птахи агресивні, а часто шумні. Вони переривають клумби, залишають на дахах і парканах послід, можуть пошкодити блискучі або дзеркальні поверхні, якщо приймають власні відображення за суперників.
Місцева влада хоче розробити постанову, що забороняє людям годувати павичів.
Жителі часто дають птахам все: від панірувальних сухарів до пташиного корму та корму для собак. Саме підгодовування спонукає птахів залишатися.
Зараз місцева влада відловлює птахів, зокрема самців, щоб скоротити їхню популяцію.
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Павич, завезений до Каліфорнії з його рідних місць проживання в Південній Азії, колись вважався символом статусу для землевласників у долині Сан-Габріель і навколишніх місцевостях.
Зоологи запевняють, що павичі не потребують підгодівлі – вони самі собі можуть знайти їжу, а харчуються рослинами, насінням, комахами, жабами і зміями.
У шлюбний період навесні павичі можуть бути особливо гучними.
- У 2017 році на невеликому грецькому острові Агіос-Ефстратіос, який знаходиться в Егейському морі, оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани.