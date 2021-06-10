Жителі Південної Каліфорнії скаржаться на нашестя павичів: птахи несамовито кричать, агресивні і всюди залишають послід. Хоча є і ті, хто захоплюється красою павичів.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Місцева влада закликає жителів не годувати павичів.

Зараз ці птахи мирно собі гуляють вулицями, галявинами і газонах

Деяким подобається їх годувати. Іншим вони навпаки доставляють незручності – птахи агресивні, а часто шумні. Вони переривають клумби, залишають на дахах і парканах послід, можуть пошкодити блискучі або дзеркальні поверхні, якщо приймають власні відображення за суперників.

Місцева влада хоче розробити постанову, що забороняє людям годувати павичів.

Жителі часто дають птахам все: від панірувальних сухарів до пташиного корму та корму для собак. Саме підгодовування спонукає птахів залишатися.

Зараз місцева влада відловлює птахів, зокрема самців, щоб скоротити їхню популяцію.

Фото: GETTY IMAGES

Павич, завезений до Каліфорнії з його рідних місць проживання в Південній Азії, колись вважався символом статусу для землевласників у долині Сан-Габріель і навколишніх місцевостях.

Зоологи запевняють, що павичі не потребують підгодівлі – вони самі собі можуть знайти їжу, а харчуються рослинами, насінням, комахами, жабами і зміями.

У шлюбний період навесні павичі можуть бути особливо гучними.