Відомий американський актор Вілл Сміт заявив, що починає худнути, оскільки зараз перебуває у найгіршій фізичній формі. Водночас фани підтримали його й навіть надіслали йому тисячі роликів для схуднень.

Про це актор повідомив у своєму Instagram.

Зокрема, 52-річний Сміт поділився роликом, у якому позує лише у спідній білизні.

“Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів, коли я підгодовувався у коморі. Я люблю це тіло, але хочу ПОЧУВАТИ себе краще. Більше жодних нічних кексів… ось і все! Я хочу бути у КРАЩІЙ ФОРМІ В МОЄМУ ЖИТТІ!!! Співпрацюю з YouTube, щоб повернути своє здоров’я і самопочуття у норму. Сподіваюся, що це працює!” – написав Сміт.

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Фани підтримали його у коментарях та навіть вирішили поділитися із ним власним досвідом. Зокрема, у direct актор отримав безліч відеороликів для схуднення. Найцікавішими він поділився у добірці.

“Ви всі намагаєтесь вбити мене цими тренуваннями в моєму direct”, – жартома підписав відео Сміт.

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