Американський актор Майкл Б. Джордан став володарем почесного титулу "Найсексуальнішого чоловіка в світі" за версією журналу People.

Про це повідомляється на сайті видання.

“Це класне відчуття. Знаєте, всі завжди жартували: “Майк, це те, що ти ніколи не отримаєш”. Але це відмінний клуб, частиною якого здорово стати”, – зазначив актор, коментуючи нагороду.

Джордан управляє продюсерською компанією Outlier Society Productions, яка вперше представила інклюзивний райдер, що вимагає від режисерів задіяти різноманітний акторський склад і команди.

Крім того, він брав активну участь в діяльності руху Black Lives Matter і закликав голосувати на виборах президента США.

“Я думаю, що всьому є час і місце. Я вибирав моменти, щоб мати найбільший вплив. Ми всі можемо вжити заходи – великі чи маленькі – щоб допомогти домогтися змін, які ми хочемо бачити”, – вважає актор.

Серце актора не зайнято. У вільний час він любить готувати, водити машину і грати у відеоігри.

Майкл наполягає, що секрет його впевненості в тому, що він “повністю усвідомив, що неможливо зробити всіх щасливими”.

“У вас можуть бути найбільш благі наміри в світі, але ви все одно зіткнетеся з протиріччями або якимось негативом. Іноді вам просто потрібно довіритися всесвіту, розумієте? Потрібно просто вірити в себе і робити те, що ви вважаєте правильним”, – говорить він.

Зазначимо, що Майкл Бакарі Джордан найбільш відомий за фільмами “Станція “Фрутвейл”, “Фантастична четвірка”, “Чорна Пантера”, а також двом продовженням серії “Роккі” – “Крід: Спадщина Роккі” і “Крід 2”.