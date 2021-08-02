Журнал Rolling Stone назвав найкращий музичний кліп всіх часів, – відео

Журнал Rolling Stone оприлюднив рейтинг найкращих музичних кліпів всіх часів. Очолила його співачка Бейонсе.

Рейтинг з’явився на сайті видання Rolling Stone.

Всього до рейтингу найкращих відеокліпів увійшло 100 робіт. Лідеркою стала Бейонсе та її відеоробота на пісню “Formation”. Ролик 2016 року визнали найкращим, адже в ньому дуже тонко і недвозначно показаний “історичний вплив рабства на темношкірих людей та цілі сім’ї”.

Другу сходинку посів кліп Джонні Кеша на пісню “Hurt”, в якому демонструють різні етапи з життя співака: від юності до старості.

До трійки лідерів увійшла відеоробота Мадонни на пісню “Vogue”, в якій зірка показала свою сексуальну свободу.

10 найкращих кліпів всіх часів за версією Rolling Stone:

Beyoncé, “Formation”;

Johnny Cash, “Hurt”;

Madonna, “Vogue”;

Childish Gambino, “This Is America”;

New Order, “The Perfect Kiss”;

Beastie Boys, “Sabotage”;

D’Angelo, “Untitled (How Does It Feel?)”;

Peter Gabriel, “Sledgehammer”;

Guns N’ Roses, “November Rain”;

Michael Jackson, “Billie Jean”.

Нагадаємо, що раніше журнал Forbes поспілкувався з експертами музичної галузі й визначив найдорожчі збірки пісень у світі.