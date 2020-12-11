Журнал Time назвав найкращого виконавця 2020 року

Про це йдеться на сайті журналу.
Так, за версією видання кей-поп-гурт BTS визнано найкращим у цьому році.
“BTS – не просто найуспішніший кей-поп-гурт в музичних чартах. Вони – найуспішніший колектив у світі”, – йдеться у публікації.
Видання зазначило, що колектив переживає глобальну пандемію коронавірусу доволі впевнено та не втрачає зв’язку з фанатами. До речі, шанувальників гурту назвали Армією.
Минулого року журнал включив гурт у Time 100, відзначивши його впливовість.
Цьогоріч BTS блискуче тріумфував на MTV European Music Awards. Колектив лідирує відразу в чотирьох номінаціях, а їхній трек Dynamite став піснею року.
- Американський журнал Time назвав “Людиною року” 2020 обраного президента США Джо Байдена і майбутнього віце-президента Камалу Гарріс.
- Цьогоріч американський щотижневий журнал Time, який вже 92 роки поспіль обирає “Людину року”, вперше ввів номінацію “Дитина року”.