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Журнал Time назвав найкращого виконавця 2020 року

Відомий американський журнал Time традиційно підбиває підсумки 2020 року. Цього разу видання назвало найкращого артиста року.

П’ятниця, 11 грудня 2020, 18:58

Про це йдеться на сайті журналу.

Так, за версією видання кей-поп-гурт BTS  визнано найкращим у цьому році. 

“BTS – не просто найуспішніший кей-поп-гурт в музичних чартах. Вони – найуспішніший колектив у світі”, – йдеться у публікації.

Видання зазначило, що колектив переживає глобальну пандемію коронавірусу доволі впевнено та не втрачає зв’язку  з фанатами. До речі, шанувальників гурту назвали Армією.

Минулого року журнал включив гурт у Time 100, відзначивши його впливовість.

Цьогоріч BTS блискуче тріумфував на MTV European Music Awards. Колектив лідирує  відразу в чотирьох номінаціях, а їхній трек Dynamite став піснею року.

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Теги: BTS, артист року, журнал, Час

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