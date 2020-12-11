Журнал Time назвав найкращого виконавця 2020 року

Відомий американський журнал Time традиційно підбиває підсумки 2020 року. Цього разу видання назвало найкращого артиста року.

Про це йдеться на сайті журналу.

Так, за версією видання кей-поп-гурт BTS визнано найкращим у цьому році.

“BTS – не просто найуспішніший кей-поп-гурт в музичних чартах. Вони – найуспішніший колектив у світі”, – йдеться у публікації.

Видання зазначило, що колектив переживає глобальну пандемію коронавірусу доволі впевнено та не втрачає зв’язку з фанатами. До речі, шанувальників гурту назвали Армією.

Минулого року журнал включив гурт у Time 100, відзначивши його впливовість.

Цьогоріч BTS блискуче тріумфував на MTV European Music Awards. Колектив лідирує відразу в чотирьох номінаціях, а їхній трек Dynamite став піснею року.

Американський журнал Time назвав “Людиною року” 2020 обраного президента США Джо Байдена і майбутнього віце-президента Камалу Гарріс.