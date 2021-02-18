Журнал Time назвав найперспективніших зірок 2021 року

Відомий американський журнал Time опублікував рейтинг сотні найперспективніших знаменитостей 2021 року, які можуть змінити майбутнє і вже роблять це.

Рейтинг з’явився на сайті Time.

За даними редакції, люди зі списку TIME100 Next “дарують ясну надію” на те, що вони здатні глобально змінити майбутнє. У списку лікарі, діячі мистецтва, журналісти, політики, активісти, правозахисники, актори та блогери.

Лідеркою рейтингу стала британська співачка албанського походження Дуа Ліпа. Зірка також прикрасила березневу обкладинку журналу. На світлині Дуа Ліпа позує у розкішній шифоновій сукні кольору фуксії. У свіжому номері Time також з’явиться невеличке есе про Дуа Ліпу, яке написала співачка Кайлі Міноуг.

“Щоб трішки пощастило, потрібно багато працювати”, – сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього дослухалась. Її досягнення є ще більш визначними, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. Вона справжній попвелетень. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням очікую більшого від Дуа Ліпи”, – написала Міноуг.

Серед лідерів рейтингу також опинилися Ана де Армас, Джон Девід Вашингтон, Флоренс П’ю, Люк Коумз та інші.

У підкатегорії “Феномен” опинилися:

поетеса Аманда Горман, яка виступила на інавгурації Джо Байдена;

акторка Аня Тейлор-Джой, героїня серіалу “Ферзевий гамбіт”;

актор Реге-Жан Пейдж, зірка серіалу “Бріджертони”;

співачка Doja Cat.

Нагадаємо, що у 2021 році багато зірок відзначають знаменний день народження. Зіркам, яким виповниться 50 в 2021 році – в матеріалі.