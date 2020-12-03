Цьогоріч американський щотижневий журнал Time, який вже 92 роки поспіль обирає "Людину року", вперше ввів номінацію "Дитина року".

Про це повідомили у виданні.

Впродовж останніх 92 років видання обирало “Людину року”. Торік вперше “Людиною року” стала людина, що не досягла 25-річного віку. Це була 16-річна екоактивістка Грета Тунберг.

На думку видання, це показало, що на сьогодні молодь має надзвичайний вплив. І цьогоріч для них було започатковано відповідну номінацію.

Для першого разу Time обирав лідера молодшого покоління саме в США. Найвпливовіших дітей обирали, аналізуючи події, соціальні мережі та шкільні округи.

“Це звичайні діти, які вносять зміни у свої громади весело та доступно, але дуже ефектно”, — зазначила редакторка Time for Kids Андреа Делбанко.

Представники Спеціальної олімпіади та Фонду Laureus Sport for Good USA сформували дорадчий комітет, який надалі обирав лідерів з понад 5 тисяч кандидатур. Також участь у відборі брали юні зірки телеканалів Nikelodoen та Disney.

Загалом було обрано 5 фіналістів віком 10-16 років. Виняткове лідерство і звання “Дитина року” отримала 15-річна вчена та винахідниця Гітанджалі Рао.

“Рао не лише досліджує такі наукові інструменти, як штучний інтелект та технологія сенсорів вуглецевих нанотрубок, і застосовує їх до проблем, які вона бачить у повсякденному житті, таких як кіберзнущання та забруднення води. Вона також показує іншим дітям, як скористатися їх зацікавленістю, прагнучи створити покоління новаторів”, — зазначає видання.

Кожен з п’яті фіналістів матиме змогу спільно з редакторами написати статтю для Time, а також отримає грошовий приз від ViacomCBS, власника Nickelodeon.