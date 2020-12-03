Про це повідомили у виданні.
Впродовж останніх 92 років видання обирало “Людину року”. Торік вперше “Людиною року” стала людина, що не досягла 25-річного віку. Це була 16-річна екоактивістка Грета Тунберг.
На думку видання, це показало, що на сьогодні молодь має надзвичайний вплив. І цьогоріч для них було започатковано відповідну номінацію.
Для першого разу Time обирав лідера молодшого покоління саме в США. Найвпливовіших дітей обирали, аналізуючи події, соціальні мережі та шкільні округи.
“Це звичайні діти, які вносять зміни у свої громади весело та доступно, але дуже ефектно”, — зазначила редакторка Time for Kids Андреа Делбанко.
Представники Спеціальної олімпіади та Фонду Laureus Sport for Good USA сформували дорадчий комітет, який надалі обирав лідерів з понад 5 тисяч кандидатур. Також участь у відборі брали юні зірки телеканалів Nikelodoen та Disney.
Загалом було обрано 5 фіналістів віком 10-16 років. Виняткове лідерство і звання “Дитина року” отримала 15-річна вчена та винахідниця Гітанджалі Рао.
“Рао не лише досліджує такі наукові інструменти, як штучний інтелект та технологія сенсорів вуглецевих нанотрубок, і застосовує їх до проблем, які вона бачить у повсякденному житті, таких як кіберзнущання та забруднення води. Вона також показує іншим дітям, як скористатися їх зацікавленістю, прагнучи створити покоління новаторів”, — зазначає видання.
Кожен з п’яті фіналістів матиме змогу спільно з редакторами написати статтю для Time, а також отримає грошовий приз від ViacomCBS, власника Nickelodeon.
“Я дуже сподіваюся, що робота, яку виконують усі ці діти, визначає інновації як необхідність, а не щось, що вже є вибором. Я сподіваюся, що зможу бути невеликою частиною цього”, — каже Рао.
- У 2018 році американський журнал Time оголосив “Людиною року” опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Також це звання присвоїли ще кільком журналістам.
- У 2017 році за версією журналу Time “людиною року” стали люди, які першими розповіли про сексуальні домагання в ході руху #MeToo.