Життя у світлинах: чим ділиться у соцмережах український футболіст Артем Добвик

Вчора збірна України феєрично виборола перемогу у Швеції. Однак справжнім відкриттям для українських фанів став Артем Довбик.

#Букви розповідають, як живе та чим ділиться в Instagram український нападник.

На відміну від багатьох своїх колег по збірній, до вчорашнього дня Довбик не міг похвалитися величезною кількістю фоловерів, але зараз його аудиторія стрімко збільшується. Наразі на Instagram футболіста підписано майже 47 тисяч користувачів.

Довбик у своєму мікроблозі зрідка ділиться важливими кадрами свого життя. Поки футболіст опублікував 84 дописи. Пропонуємо переглянути найяскравіші з них.

У соцмережах Довбик найчастіше публікує фото з футбольних матчів, тренувань та важливих командних моментів.

Зазначимо, що Артем перебуває у чудовій фізичній формі, тому не упускає можливість продемонструвати оголений торс.

Майже рік тому Довбик одружився. Його обраницею стала Юлія Черненко.

Разом подружжя полюбляє подорожувати, фотографуватися та займатися спортом.

Серед захоплень Артема не лише футбол. Український нападник також активно займається боксом й ділиться успіхами зі своїми фоловерами.

Окремо Довбик розповідає підписникам про свої успіхи у складі національної збірної. Зокрема, він назвав свій дебют на євро-2020 емоційно складним та змазаним.

“Розчарований результатом, але відчуваю гордість за те, що зміг виступити за Національну Збірну. Хочу висловити подяку за довіру і підтримку”, – написав футболіст.

Схоже, тоді Довбик ще не підозрював наскільки важливу місію виконає у матчі проти шведів.

Лише три години тому футболіст відреагував на вчорашній успіх збірної та показав емоційну світлину своєї радості після забитого переможного м’яча.

“Хочу подякувати вболівальникам за шалену підтримку та віру. Це історична перемога для нашої країни, і я гордий бути частиною цієї команди”, – написав Довбик.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

Тепер збірна України зустрінеться в 1/4 “Євро-2020” з Англією. Гра пройде у суботу, 3 липня, в Римі. Початок двобою о 22:00 за Києвом. Проте українські вболівальники не зможуть потрапити на матч.