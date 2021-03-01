Актор Чедвік Боузман посмертно отримав нагороду "Золотий глобус" в категорії "Кращий драматичний актор" за роль у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу".

Про це пише видання People.

Нагороду отримала дружина Чедвіка Боузмана.

Актор, який помер у серпні минулого року в віці 43 років після чотирирічної боротьби з раком товстої кишки, був удостоєний нагороди за кращу чоловічу роль у драматичному фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”.

Це перший “Золотий глобус” Боузмана.

Його дружина, Симона Ледвард Боузман, виголосила зворушливу промову, приймаючи трофей від його імені.

“Він подякував би Богу. Він подякував би своїм батькам. Він подякував би своїм предкам за їхнє покровительство та їхню жертву”, – почала вона.

“Він сказав би щось прекрасне, щось, що надихає, щось, що посилило б той слабкий голос, який говорить вам, що ви можете, який говорить вам продовжувати рухатися вперед, який повертає вас до того, що ви повинні були робити в цей історичний момент”, – вона сказала.

Ледвард Боузман сказала, що її чоловік подякував би тим, хто працював над фільмом, включаючи режисера Джорджа К. Вольфа, продюсера Дензела Вашингтона і колегу по фільму Віолу Девіс, але “у мене немає його слів”.

Боузман закінчила свою промову посланням чоловікові, сказавши: “Любий, так тримати!”

Актор отримав світову популярність завдяки ролі супергероя Чорної Пантери у кіновсесвіті Marvel в 2016-2019 роках, знявшись в чотирьох фільмах франшизи. Серед них однойменний фільм 2018 року, який приніс акторові NAACP Image Award за кращу чоловічу роль і Screen Actors Guild Award за кращий акторський склад в ігровому кіно. Як перший чорношкірий актор, який очолив фільм КВМ, Боузман також був включений в список Time 100 2018 року. Його останній фільм, “Ма Рейні: Мати блюзу”, планують випустити посмертно.