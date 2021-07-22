Американська акторка Міна Суварі, відома своїми ролями у фільмах "Краса по-американськи" і "Американський пиріг", розповіла, що в дитинстві вона піддавалася сексуальному насильству.

Про це пише Just Jared.

“У віці від 12 до 20 років я була жертвою багаторазового сексуального насильства”, – зізналася Суварі.

За її словами, насильство почалося в шостому класі, коли її в своєму сімейному будинку зґвалтував один з друзів її старшого брата.

“Частина мене померла в той день. Він використовував мене, розважався зі мною, а потім позбувся мене. Він назвав мене повією. У мене ніколи не було здорового ставлення до сексу. Мій вибір був втрачений. І цей випадок, укупі з тим, що я вже і так не відчувала себе почутою, сформував моє уявлення про себе. Ось така у мене цінність”, – зазначила актриса.

Потім в 17 років вона зустріла чоловіка, який також піддавав її сексуальному насильству протягом їх трирічних стосунків.

“Я пам’ятаю, як подумала: можливо, стосунки складаються саме так – крики, образи, абьюз. Я відчувала, що якимось чином сама накликала на себе все це. Від Кей Джея до Тайлера це був процес руйнування”, – додала Міна.

Завдяки терапії та підтримці друзів вона змогла позбутися від цього в своєму житті і побудувати здорові відносини.

У 2018 році Міна вийшла заміж за Майка Хоупа, з яким познайомилася на зйомках фільму в 2016 році.

“Це був перший раз, коли я відчула, що хочу створити з кимось сім’ю. Я дізналася, що вагітна, коли закінчила писати мемуари”, – резюмувала вона.