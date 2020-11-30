Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Так, 26-річна Фарміга таємно вийшла заміж за 37-річного режисера Гедлі Кляйна. Весілля пара відгуляла ще 8 серпня, але старанно приховувала своє щастя.
“Вийшла заміж за мого найкращого друга”, – написала акторка.
У надважливий день Таісса вдягнула ніжну кремову сукню з вишивкою та захисну маску. Її обранець вибрав чорні штани та футболку.
Закохані позували біля весільного торту та продемонстрували свої обручки.
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