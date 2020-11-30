Популярна акторка, відома за роллю в серіалі “Американська історія жахів”, Таісса Фарміга приголомшила шанувальників новиною про своє таємне весілля.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, 26-річна Фарміга таємно вийшла заміж за 37-річного режисера Гедлі Кляйна. Весілля пара відгуляла ще 8 серпня, але старанно приховувала своє щастя.

“Вийшла заміж за мого найкращого друга”, – написала акторка.

У надважливий день Таісса вдягнула ніжну кремову сукню з вишивкою та захисну маску. Її обранець вибрав чорні штани та футболку.

Закохані позували біля весільного торту та продемонстрували свої обручки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taissa Farmiga (@taissafarmiga)