Про це повідомляє журнал People.

62-річна акторка сказала, що вона та її 73-річний чоловік Крістофер Гест “з подивом і гордістю спостерігали, як наш син став нашою дочкою Рубі”.

Описуючи своє життя як “постійну метаморфозу”, Кертіс додала, що 25-річна Рубі працює редактором комп’ютерних ігор, а її старша дитина, 34-річна дочка Енні, в даний час заміжня і працює інструктором з танців.

У наступному Рубі планує вийти заміж за свого нареченого, а весілля проведе сама Кертіс.

Крім того, акторка додала, що сподівається на появу онуків в майбутньому.

Jamie Lee Curtis reveals her 25-year-old child is transgender, and that her son Thomas, has become her daughter Ruby. Here, Curtis with her son Thomas. The family has released no photos of Ruby. pic.twitter.com/TB1ExDyhJs

— Mike Sington (@MikeSington) July 29, 2021