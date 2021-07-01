Канадський актор та кінопродюсер Раян Рейнольдс приєднався до TikTok-спільноти та опублікував кілька відео.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Рейнольдс поділився дотепним роликом, в якому наспівує пісню “I Swear” гурту All-4-One. Крім того, актор жартівливо підписав своє перше відео.

“Присягаюся, ви будете розчаровані цим акаунтом”, – пожартував Рейнольдс.

Його відео зібрало понад 22 млн переглядів. Рейнольдс за добу отримав 3,4 млн фоловерів.

Схоже, актору сподобався раптовий успіх у TikTok. Саме тому він опублікував ще два ролики, які вже набрали більше 4 млн переглядів кожен.