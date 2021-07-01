Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, Рейнольдс поділився дотепним роликом, в якому наспівує пісню “I Swear” гурту All-4-One. Крім того, актор жартівливо підписав своє перше відео.
“Присягаюся, ви будете розчаровані цим акаунтом”, – пожартував Рейнольдс.
Його відео зібрало понад 22 млн переглядів. Рейнольдс за добу отримав 3,4 млн фоловерів.
@vancityreynolds
I swear you will be disappointed by this account.
Схоже, актору сподобався раптовий успіх у TikTok. Саме тому він опублікував ще два ролики, які вже набрали більше 4 млн переглядів кожен.
@vancityreynolds
Oh no. @wrexham_afc @tiktok
@vancityreynolds
There will be no duets, @rmcelhenney
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