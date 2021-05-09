Привітання він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Раян Рейнольдс опублікував фотогафію двох зірок разом.
“Не можна переоцінити важливість матерів … Ти є серцем і душею кожного моменту, який розділяє наша сім’я. Я вдячний за світло і за доброту, яку ти вносиш в наше життя. Я бачу тебе в очах наших дітей … Ніжність, необхідна для того, щоб стати матір’ю в 2021 році – це прояв чистої сили і героїзму. Я не міг припустити, що анонімний секс у ванній в аеропорту призведе до цього. Або як ви найняли Пса Мисливця за головами, щоб він мене знайшов. У будь-якому випадку, мені пощастило, що я отримую трохи того сонячного світла, який ти даруєш всім нам. З Днем матері, любов моя”, – такими словами привітав Райан Блейк Лайвлі, яка подарувала йому трьох дітей.
- Бетті, однорічна дочка голлівудських акторів Раяна Рейнольдса і Блейк Лайвлі, без кінця і краю слухає популярну дитячу пісеньку Baby Shark. Батьки вже втомилися від нескінченного прослуховування пісні і придумали спосіб, як відучити дитину від неї.