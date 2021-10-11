Тімоті Шаламе опублікував перше фото себе в образі культового персонажа Віллі Вонки.

Фото актор опублікував на сторінці Instagram.

У соцмережах продовжуються обговорення першої частини “Дюни”, яка недавно йшла в кінотеатрах, а виконавець головної ролі Тімоті Шаламе вже дивує прихильників новим образом. Цього разу Віллі Вонки – ексцентричного шоколадного магната з повісті Рональда Даля “Чарлі та шоколадна фабрика”. Актор опублікував фото, де він у класичному образі – з циліндром на голові та бархатистому трико.

Новий фільм режисерства Пола Кінга стане приквелом до стрічки “Чарлі й шоколадна фабрика”. Про те, що саме Тімоті Шаламе гратиме Віллі Вонку, стало відомо у травні.

Це вже третя екранізація повісті Рональда Даля. У 2005 році Віллі Вонку грав Джонні Депп у картині режисера Тіма Бертона “Чарлі й шоколадна фабрика”.

Першим же кондитера зіграв Джин Уайлдер у 1971 році. Фільм називався “Віллі Вонка та шоколадна фабрика”, режисером картини був Мел Стюарт.

У приквелі Тімоті Шаламе зіграє молодого Віллі Вонку до моменту відкриття шоколадної фабрики, ставши своєрідною передмовою до екранізації з Джонні Деппом. Зйомки картини розпочинаються восени, а вихід картини запланований на 2023 рік.