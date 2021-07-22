Американська комедійна акторка Анна Феріс, найбільш відома за роллю Сінді Кемпбелл в серії фільмів "Дуже страшне кіно", таємно вийшла заміж за кінооператора Майкла Баррета.

Про це повідомляє журнали People і Just Jared.

44- річна акторка розповіла, що зв’язала себе узами шлюбу з Майклом на закритій церемонії, яка пройшла в будівлі суду на островах Сан-Хуан.

“Так, ми таємно одружилися! Вибач, дорогий, я тільки що випалила це, але мені здається, що я вже більше не можу називати тебе “наречений”. Це було приголомшливо. Це прекрасно. Це було в будівлі місцевого суду в штаті Вашингтон. Це було здорово”, – сказала Анна.

Вона також додала, що її власна родина дізналася про їхній шлюб так само, як і багато фанатів.

“Пізніше ми зустрілися з моєю родиною, і моя тітка запитала мене: “Ти збираєшся стати мачухою, що відчуваєш з цього приводу?”. Тоді я відповіла: “Я мачуха вже чотири дні. І це здорово!”- зазначила актриса.

Анна і Майкл разом з 2017 року, а оголосили про свої заручини в кінці 2019 року.

Раніше Феріс була двічі заміжня. З 2004 по 2007 рік актриса була в шлюбі з актором Беном Індрой. А в 2009 році вона вийшла заміж за Кріса Претта, в 2012-му на світ з’явився син пари – Джек. Однак їхній шлюб розпався в 2018 році.