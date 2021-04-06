Англо-малайзійський актор Генрі Голдінг, найбільш відомий за такими фільмами, як "Шалено багаті азіати", "Різдво на двох" і "Джентльмени", вперше став батьком.

Про це повідомляє журнал People.

За даними видання, дитина народилася минулої середи, 31 березня.

“Ця жінка перед вами. За межею всього, що я міг собі уявити. Твоя сила принесла нам найбільшу радість. Дякую, я люблю тебе”, – зазначив актор, опублікувавши зворушливий знімок зі своєю дружиною Лів Ло і малюком.

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Лів також опублікувала серію знімків з лікарняної палати. При цьому стать дитини та її ім’я поки тримають у таємниці.

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Голдінг і Ло оголосили про її вагітність у листопаді. Пара у шлюбі з 2016 року. Вони одружилися через п’ять років після знайомства на вечірці на честь Нового року.