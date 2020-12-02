Канадська актриса Елен Пейдж знову зробила камінг-аут — вона оголосила, що є трансгендерним чоловіком і попросила використовувати по відношенню до себе чоловічі займенники.

Про це вона написала в Twitter.

“Привіт, друзі, я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті”, – пише Пейдж.

Актор обіцяє боротися за права трансгендерів, частка самогубств серед яких сьогодні доходить до 40%.

“Дискримінація по відношенню до транслюдей підступна і жорстока, це призводить до жахливих наслідків. Тільки в 2020 році, як повідомлялося, було вбито не менше 40 транслюдей, більшість з яких були чорношкірими і латиноамериканськими трансжінками”, – йдеться в тексті.

Пейдж пише, що радий прийняти себе таким, яким він є і закликав звернути увагу на насильство по відношенню до трансгендерних людей.

“Мені подобається, що я трансгендерна людина, подобається, що я квір. Чим більше я приймаю себе таким, який я є, чим більше я мрію, тим більше наповнюється моє серце. Всім трансгендерним людям, які кожен день стикаються з домаганнями, ненавистю до себе, насильством і погрозою насильства, хочу сказати, що я бачу вас, я люблю вас і зроблю все можливе, щоб змінити цей світ на краще”, – написав він.

Актриса Еллен Пейдж вже робила камінг-аут – в 2014 році тоді вона заявила, що є лесбійкою.

Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) стала відомою за ролями у фільмах “Джуно”, Люди Ікс: Остання битва, “Початок”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”.