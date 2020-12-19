Зірка фільму "Дівчина з татуюванням дракона" (2009) Нумі Рапас зіграє Гамлета в новій екранізації п'єси Вільяма Шекспіра.

Про це повідомляє Deadline.

Картину зніме шведський режисер Алі Аббасі (“Шеллі”, “На кордоні світів”). За словами Аббасі, він має намір змусити Шекспіра “перевернутися в труні” нової кривавої версією історії про данського принца.

“Давайте зробимо Гамлета великим знову!”, – сказав він.

За словами Нумі Рапас, вона хотіла взяти участь в подібному проекті з початку акторської кар’єри.

“Гамлета” почнуть знімати восени 2021 року.