Про це повідомляє Deadline.
Картину зніме шведський режисер Алі Аббасі (“Шеллі”, “На кордоні світів”). За словами Аббасі, він має намір змусити Шекспіра “перевернутися в труні” нової кривавої версією історії про данського принца.
“Давайте зробимо Гамлета великим знову!”, – сказав він.
За словами Нумі Рапас, вона хотіла взяти участь в подібному проекті з початку акторської кар’єри.
“Гамлета” почнуть знімати восени 2021 року.
- 44-й президент США Барак Обама поділився добіркою своїх улюблених фільмів і серіалів 2020 року.