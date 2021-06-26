Про це пише журнал People.

Зеллвегер і Енстід нещодавно спільно працювали над фільмуванням його шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride, де ймовірно і познайомилися.

Коли саме між ними спалахнули почуття, невідомо, але Енстід лише три дні тому завершив шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Христиною.

Пара прожила в шлюбі три роки. У них є однорічний син Хадсон, опіку, як юридичну, так і фізичну, над яким вони розділили порівну.

Зеллвегер раніше була одружена з Кенні Чесні, а з 1999 по 2000 рік мала стосунки з Джимом Керрі. У неї також були стосунки з Джеком Вайтом і Бредлі Купером.

Останній відомий роман Зеллвегер завершився у 2019 році, коли вона розірвала стосунки з музикантом Дойлом Бремхоллом II, що тривали сім років.