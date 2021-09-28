Про це повідомляє журнал People.
Сміт померла у власному будинку в оточенні близьких і друзів ще 7 вересня. Але про це стало відомо тільки зараз.
“Вона тихо померла 7 вересня 2021 року в своєму будинку в Сан-Франциско в оточенні чоловіка, сина, брата і друзів. Причиною був рак”, – йдеться в некролозі.
Сміт народилася в Луїсвіллі, штат Кентуккі, 8 червня 1957 року. Вона вчилася в Єльському університеті, який закінчила в 1979 році зі ступенем бакалавра.
Там вона познайомилася зі своїм чоловіком, актором Уорреном Кейтом, від якого у неї народився син Оуен. Сміт грала в декількох театральних постановках, таких як “Марія і Брюс”, “Континентальний вододіл” тощо.
У грудні 2020 року вона знялася у фільмі “Земля кочівників”. Сміт з’явилася в ролі Доллі, сестри головної героїні Ферн, яку зіграла Макдорманд. Примітно, що вона отримала “Оскар” за цю роль.
У фільмі режисерки Хлої Чжао Мелісса знімалася вже будучи тяжко хворою.
- Раніше повідомлялось, що співачка Сара Деш, учасниця американського гурту Labelle, яка також відома виконанням пісні Lady Marmalade, померла у віці 76 років.