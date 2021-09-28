У віці 64 років померла американська акторка Мелісса Янделл Сміт, яка зіграла в оскароносному фільмі "Земля кочівників".

Про це повідомляє журнал People.

Сміт померла у власному будинку в оточенні близьких і друзів ще 7 вересня. Але про це стало відомо тільки зараз.

“Вона тихо померла 7 вересня 2021 року в своєму будинку в Сан-Франциско в оточенні чоловіка, сина, брата і друзів. Причиною був рак”, – йдеться в некролозі.

Сміт народилася в Луїсвіллі, штат Кентуккі, 8 червня 1957 року. Вона вчилася в Єльському університеті, який закінчила в 1979 році зі ступенем бакалавра.

Там вона познайомилася зі своїм чоловіком, актором Уорреном Кейтом, від якого у неї народився син Оуен. Сміт грала в декількох театральних постановках, таких як “Марія і Брюс”, “Континентальний вододіл” тощо.

У грудні 2020 року вона знялася у фільмі “Земля кочівників”. Сміт з’явилася в ролі Доллі, сестри головної героїні Ферн, яку зіграла Макдорманд. Примітно, що вона отримала “Оскар” за цю роль.

У фільмі режисерки Хлої Чжао Мелісса знімалася вже будучи тяжко хворою.