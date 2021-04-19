Британська актриса Хелен Макрорі, яка нещодавно померла від раку, перед смертю попросила друзів і родичів тримати її діагноз в секреті.

Обставини її смерті розкрила подруга актриси Керрі Крекнелл, пише британське видання The Guardian.

“Вона не хотіла, щоб її професійна або благодійна діяльність була затьмарена хворобою”, – говорить подруга.

За словами Крекнелл, актриса прийняла новину про діагноз “з неймовірною хоробрістю і гумором”.

“Хелен хотіла тримати свою хворобу в таємниці, і я розумію, чому. Коли твоє життя публічне, потрібно захищати речі, призначені тільки для тебе. Далеко не всі знали про це”, – сказала подруга в програмі BBC Today.

Макрорі відома за роллю Нарциси Малфой, матері Драко Малфоя, яку вона зіграла в трьох частинах кінофраншизи про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера.

Також вона знялася у фільмах і серіалах “Королева”, “Хранитель часу”, “Доктор Хто”, “Гострі картузи”, “Страшні казки”, “Спогади невдахи” і “007 Координати “Скайфолл”.