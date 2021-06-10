Англійський актор Гаррі Меллінг зіграє одного з найзнаковіших письменників нашого часу в новій стрічці.

Про це пише видання Deadline.

Гаррі Меллінг збирається зіграти молодого Едгара Аллана По у фільмі “Блідо-блакитні очі” (“The Pale Blue Eye”).

Головну роль у тій самій стрічці зіграє Крістіан Бейл, відомий за роллю Бетмена у культовій трилогії “Темний лицар” Крістофера Нолана.

Ветеран-детектив, роль якого гратиме Бейл, за сюжетом, матиме доручення розкрити серію вбивств, які сталися в 1830 році у Військовій академії США у Вест-Пойнті. Допомагатиме йому молодий кадет Едгар Алан По (Меллінг), який пізніше стане всесвітньо відомим письменником.

Режисер стрічки — Скотт Купер — сам написав сценарій фільму. В основі — однойменний роман Луїса Баяра. Фільм вийде на Netflix. Деталей щодо орієнтовної дати виходу стрічки поки немає.

Нагадаємо, Гаррі Меллінг відомий за роллю Дадлі Дурсля в серії фільмів про Гаррі Поттера. З визначних останній ролей — роль Гаррі Белтіка в мінісеріалі “Ферзевий гамбіт”.