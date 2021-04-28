Британська акторка Наталі Дормер, відома як виконавиця ролі Анни Болейн в серіалі "Тюдори", а також за роллю Маргеріт Тіреллі в "Грі престолів", та її коханий, актор Девід Оукс вперше стали батьками.

Про це повідомляє журнал People.

Зазначається, що малятко з’явилося на світ ще в січні цього року, а вагітність Дормер випала на локдаун, тому її вдалося приховати.

“Це було ідеальним рішенням під час пандемії – завагітніти і народити дитину. Можливо, я трохи говорю штампами. Думаю, через 30 років дочка буде сидіти в барі і говорити: “Я дитина епохи COVID”, – розповіла актриса.

І хоча доньці Наталі всього 12 тижнів, акторка зазначила, що вона вже змінила свій погляд на світ.

“Їй всього три місяці, і вона – абсолютне щастя. Хоча я більше ніколи не буду скаржитися на довгі години зйомок, тому що відсутність сну – це щось зовсім інше. Люди завжди кажуть, що з появою дитини ви зміните своє життя, а ви тільки говорите: “Так, так”. Але потім воно дійсно змінюється”, – додала актриса.

Дормер готується повернутися до роботиневдовзі і сподівається отримати ролі в театрі, які дозволять їй залишитися в Лондоні поруч з родиною.