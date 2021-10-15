Південнокорейська топмодель і акторка Чон Хо Ен, найбільш відома за роллю Кан Се Бек в серіалі Netflix "Гра в кальмара", знялася для обкладинки журналу Vogue Korea.

Про це повідомляють #Букви.

Загалом журнал представив три різноманітні обкладинки, для яких Чон Хо Ен позувала в образах від бренду Saint laurent.

Знімки зробив фотограф Хеа В. Кан. За макіяж відповідав Сіно Чой, а за зачіску – Чон Хан Кім.

“Тепер, за межами світу моди, модель, акторка і суперзірка Чон Хо Ен, на яку звертають увагу всі у всьому світі. Три обкладинки листопадового номера Vogue Korea, що відобразили барвисту чарівність Чон Хо Ен, чуттєву і свіжу одночасно”, – зазначили представники журналу.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний і знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася ще 17 вересня.

Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, що потребує грошей, приймає запрошення взяти участь в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають один за одним. Відмова від гри неможлива. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Тепер стає очевидним — “Гра в кальмара” є одним з найвдаліших проєктів Netflix. Корейський серіал вже став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” і іспанський серіал “Паперовий будинок”.

Генеральний директор Netflix і глава відділу контенту Тед Сарандос заявив, що “Гра в кальмара” прямує до того, аби стати найпопулярнішим шоу платформи за всі часи. Лише трейлер на YouTube переглянули 23 млн разів.