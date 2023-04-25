Зірка "Гаррі Поттера" та багатьох інших фільмів Деніел Редкліфф вперше став батьком. Його помітили на прогулянці з дитиною у колясці разом з 38-річної американською акторкою Ерін Дарк — його партнеркою понад 10 років.

Про це повідомило The Daily Mall.

Під час прогулянки 33-річний Деніел Редкліфф прикривав обличчя темно-синьою бейсболкою та захисною маскою. Загалом він виглядав приховано — у сірій футболці, темно-сірій товстовці, штани кольору хакі та кросівки.

Новоспечена мама Ерін Дарк надягла чорну футболку, світлі витерті джинси з зеленим вельветовим пальтом та яскраво-помаранчевими черевиками. Її обличчя прикривали протисонцеві окуляри.

Актор лише у березні 2023 року поділився, що разом з Дарк, чекав дитину. Пара познайомилася під час спільної роботи над Kill Your Darlings у 2012 році та прожила разом понад десять років.

Зіркова пара заявила, що “в абсолютному захваті” від того, що стала батьками.

“Деніел і Ерін не можуть бути щасливішими від очікування. Вони в повному захваті і не можуть дочекатися, щоб стати сім’єю з трьох осіб. Нещодавно вони розповіли своїм рідним і друзям. Це неймовірно захоплюючий час”, — розповіло анонімне джерело.