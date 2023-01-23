Британська кіноакторка Емілія Кларк зізналась, що досі не дивилася популярний серіал-приквел від HBO, присвячений предкам її персонажа з "Гри престолів" Дейєнеріс Таргарієн.

Про це інформує Rolling Stone.

Акторка порівнює перегляд серіалу-приквела “Дому дракона” з відвідинами зустрічі зовсім іншого випускного класу.

“Це надто дивно, – пояснює Кларк. – Я дуже рада, що це відбувається. Я в захваті від усіх нагород. Я просто не можу цього зробити і уникаю перегляду”.

У певному сенсі акторка вже попрощалася з Таргарієнами, “сімейною спадщиною”, з якою вона провела вісім сезонів.

За словами Кларк, її персонаж – Мати драконів Дейєнеріс – захопила все серце кіноакторки.

Довідка: “Дім Дракона” – американський фантастичний драматичний телесеріал, створений Джорджем Р. Р. Мартіном і Райаном Кондалом для HBO. Приквел “Гри престолів” є другим телесеріалом франшизи “Пісня льоду та полум’я”. Кондал і Мігель Сапочник виступили шоураннерами першого сезону.

Серіал було продовжено на другий сезон менш ніж через тиждень після прем’єри першого. Повідомляється, що перший епізод шоу зібрав 10 мільйонів аудиторії за одну ніч, що лише на 3,6 мільйона менше, ніж кількість глядачів фіналу “Гри престолів”.

“Ми надзвичайно пишаємося тим, чого досягла вся команда “Дому Дракона” в першому сезоні. – сказала тоді у своїй заяві Франческа Орсі, виконавчий віце-президент HBO Programming. – Наш феноменальний акторський склад і знімальна група зробили величезний виклик самим собі і перевершили всі очікування, показавши шоу, яке вже зарекомендувало себе як обов’язкове до перегляду”.