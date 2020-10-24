У своєму Instagram знаменитість поділилася емоційними світлинами святкування.
В цей день акторка зважилася на відчайдушний вчинок – стрибок з парашутом. Кларк зазначила, що отримала безцінний досвід.
“Що може зрівнятися з глибоким екзистенційним жахом чергового дня народження? Вистрибнути з чортового літака – ось що! Спасибі центру стрибків з парашутом за найбільш хвилюючий досвід в моєму житті”, – написала акторка.
На усіх фото Кларк переповнюють емоції. Вона підписала фотографії хештегом #whosaysyoucanonlyflydragons (Хто сказав, що ти можеш літати лише на драконах).Цю вже оцінили шанувальники “Гри престолів”.
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