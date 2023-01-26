Американський актор Джеремі Реннер намагався зупинити снігоприбиральну машину, яка їхала прямо на його племінника, внаслідок чого чоловіка затягнуло під колеса автомобіля.

Про це інформує CNN.

Згідно зі звітом офісу шерифа Невади, стоянкове гальмо, яке могло б зупинити ратрак (транспортний засіб), не було задіяно. Снігоприбиральна машина “Pistenbully” почала ковзати, внаслідок чого Реннер вийшов з автомобіля, не встановивши екстрене гальмо. Індикатор гальмування в кабіні ратрака не працював, і причиною цієї аварії могли стати “механічні проблеми”.

Зазначено, що племінник зміг допомогти Реннеру до прибуття допомоги. Актора вертольотом доправили до лікарні, де він пробув більше двох тижнів, переніс щонайменше дві операції та лікувався у відділенні інтенсивної терапії.

Аварія сталася на Новий рік, коли Реннер відбуксирував машину свого племінника з під’їзної дороги після того, як вона застрягла в снігу. Однак невдовзі після цього машина почала “ковзати вбік”, а потім “котитися вниз пагорбом”. У цей момент чоловік вистрибнув із ратрака.

“Коли актор зійшов з “Pistenbully”, він зрозумів, що автомобіль прямує прямо на його племінника. Він боявся, що машина наїде на хлопця, тому вирішив спробувати зупинити її або скерувати в іншу сторону. Щоб потрапити всередину кабіни снігоочисної машини, Реннеру довелося піднятися на її рухому гусеницю, і його “миттєво затягнуло під ліву бічну колію”, – зазначається у звіті.

Додається, що Реннера повністю “розчавило” під великим ратраком, він мав затруднене дихання. Актор, який грає супергероя-лучника – Соколине око – у кінострічці Marvel, зламав більше 30 кісток.