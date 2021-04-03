Українська актриса і модель Єлизавета Василенко, відома за роллю Лоли в серіалі "Школа", переїхала в Росію і заявила, що "краще здохнути тут, ніж в Україні".

Про це вона розповіла в інтерв’ю проєкту “Пушка”.

Ліза народилася 30 червня 1998 року у місті Дніпро, але з приходом популярності вона стала проводити більше часу в Києві. З 2014 року Василенко почала підробляти моделлю.

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У 2017 році її без кастингів і кінопроб затвердили на головну роль в серіалі “Школа”, який транслювався на каналі “1+1”. У 2020 році Ліза знялася в українському детективі “У чорній, чорній кімнаті”.

На даний момент дівчина живе в Москві. Вона зізналася, що спочатку їй було важко морально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

“Я бачила Москву тільки так: тільки з боку ескорту, бабок, і все пох*й. Я боялася (переїжджати). Але я розуміла – що, я буду з цим страхом в ду*і сидіти? Потрібно йти далі. І я пішла. Просто я не готова сидіти на місці, поки інші щось роблять. Я теж хочу”, – зазначила Ліза.

Вона також розповіла, що після переїзду зіткнулася з критикою.

“У плані патріотизму – типу, проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Чесно, це тупість. Судити людину по її національності, по тому, куди людина поїхала, не поїхала. Та, блін, поїхала б я в Америку – мене б не хейтили тоді. Тільки тому, що Україна з Росією сру**ся, чомусь приплітають до цього інших людей, які ніяк до цього не відносяться. Це не нормально, якщо люди вже так реагують – то це край. Типу навіть вже не має сенсу спілкуватися”, – додала вона.

Крім того, Василенко заявила, що “краще здохнути в Росії, ніж в Україні”.

“Якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні”, – сказала вона.

(На відео з 1:11:05)