Актриса серіалу "Дуже дивні справи" (Stranger Things) Міллі Боббі Браун зіграє головну роль в новому трилері Netflix "Дівчата, якими я була" (The Girls I've Been).

Про це повідомляє Deadline.

Психологічний трилер знімуть за романом Тесс Шарп, який видадуть в 2021 році.

За сюжетом шахрайка Нора використовує свої таланти переконання і наслідування, щоб врятувати себе, свою подругу і свого колишнього хлопця, що опинилися заручниками під час пограбування банку.

Продюсерами проекту стануть Джейсон Бейтман (актор серіалу “Озарк”) і сама Міллі Боббі Браун. Коли почнуться зйомки і хто виступить режисером, поки невідомо.