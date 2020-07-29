Про це повідомляє Deadline.
Психологічний трилер знімуть за романом Тесс Шарп, який видадуть в 2021 році.
За сюжетом шахрайка Нора використовує свої таланти переконання і наслідування, щоб врятувати себе, свою подругу і свого колишнього хлопця, що опинилися заручниками під час пограбування банку.
Продюсерами проекту стануть Джейсон Бейтман (актор серіалу “Озарк”) і сама Міллі Боббі Браун. Коли почнуться зйомки і хто виступить режисером, поки невідомо.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” ( “The Witcher”), який вийшов у 2019 році.