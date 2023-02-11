Актриса Дженна Ортега розповіла про виснажливі графіки зйомок серіалу, що змушував її "істерично" плакати й не спати протягом тривалого періоду.

Про це повідомляє Insider.

Під час організованої Netflix прессконференції актриса розповіла, наскільки жорстким був графік зйомок серіалу “Венздей”.

“Мені потрібно було прийти на дві години раніше, попрацювати 12-14 годин на день, потім піти додому, й увімкнути Zoom, щоб бути на уроці, який у той час мав відбутися”, — розповіла Дженна Ортега.

А також додала, що іноді, коли вона поверталася зі зйомок додому, викладач з гри на віолончелі вже чекав на неї.

За словами актриси, вона взяла до рук віолончель спеціально для серіалу. Дженна Ортега пояснила, що віолончельна послідовність “Paint It Black”, у якій вона зіграла твір лише на одній віолончелі, де необхідно було дві віолончелі, була особливо складною.

“Я не спала. Я висмикувала волосся. Було безліч дзвінків у FaceTime, коли я істерично плакала”, – згадує актриса.

Дженна Ортега прагнула, щоб у серіалі було якомога більше сюжетів з її грою на віолончелі, проте через графік, іноді доводилося використовувати дублерів. Зірка зазначила, що не вистачало часу через те, що Венздей була майже в кожній сцені.

Раніше Ортега активно висловлювався про вимоги щодо зйомок “Венздей”. Наприклад, під час зйомок культової танцювальної серії першого сезону актриса хворіла на COVID-19.

“Я почувала себе так ніби мене збила машина, і що маленький гоблін дряпає стінки мого стравоходу. Мені давали ліки між дублями”, – поділилася своїм досвідом зірка серіалу “Венздей”.

Проте, за даними видання, вся наполеглива праця Ортеги окупилася. Серіал “Середа” встановив рекорд за кількістю годин перегляду на Netflix протягом першого тижня на потоковому сервісі, набравши 341,2 мільйона переглядів. Також було оголошено про продовження зйомок серіалу “Венздей” для другого сезону.

Крім того, Ортега була номінована на премію SAG за видатну жіночу роль в комедійному серіалі.