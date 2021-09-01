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Зірка «Усі жінки відьми» Мак-Гавен розкритикувала Опру Вінфрі

Американська акторка та співачка Роуз Мак-Гавен, відома за роллю Пейдж у серіалі "Усі жінки — відьми" публічно розкритикувала Опру Вінфрі за "фальшиву поведінку".

Середа, 1 вересня 2021, 18:59

Роуз Мак-Гавен. Фото з відкритих джерел

Такий допис з’явився в її Twitter.

Відома акторка, письменниця та ведуча власного “Шоу Опри Вінфрі”, яке виходило в етер 25 років, позиціює була найбагатшою афроамериканкою 20-го століття, а колись — єдиним темношкірим мільярдером і найбільшим темношкірим філантропом в історії. Опра виступає проти сексуального насильства над дітьми і розповідала про власний досвід, жертвувала гроші на освіту для дівчат, ліквідацію наслідків стихійних лих тощо.

Утім Мак-Гавен висловила недовіру телемагнатці.

“Я радію, що все більше людей бачать жахливу правду про Опру. Я б хотіла, щоб вона була справжньою, але це не так. Від дружби з Вайнштейном до знищення жертв Рассела Сіммонса, вона підтримує хвору структуру влади для особистої вигоди, вона така ж фальшива, як і вони”, — написала акторка.

Вона також додала фото з церемонії вручення нагороди Critics ‘Choice Movie Awards 2014, на якому Опра цілує Вайнштейна у щоку.

Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

69-річний Вайнштейн був засуджений до 23 років ув’язнення в березні 2020 року. У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.

Вайнштейн вирішив оскаржити свій вирок за зґвалтування. Він домагається нового судового розгляду, стверджуючи, що суддя в Нью-Йорку відмовив йому в неупередженому журі.

Рассел Сіммонс був звинувачений в сексуальних домаганнях і нападах з боку 20 жінок і пішов зі своїх посад в Def Jam Recordings і інших компаніях після цих звинувачень. У 2018 році повідомлялося, що Сіммонс переїхав на Балі, Індонезія. Країна не має договору про екстрадицію з США.

  • Раніше Опра Вінфрі розповіла про одне зі своїх перших інтерв’ю, за яке їй досі соромно.
Теги: Гарві Вайнштайн, Опра Вінфрі, Роуз Мак-Гавен

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