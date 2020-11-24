Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.
Зокрема, Людвіг опублікував селфі зі своєю нареченою, на безіменному пальці якої красується блискуча діамантова обручка і підписав:
“Золотоволоска і Бембі живуть довго і щасливо”.
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Актор також подякував своїм підписникам за привітання, зазначивши, що він “найщасливіша людина”.
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Про відносини Людвіга і Дір стало відомо влітку. Раніше він зустрічався зі своєю колегою по “Вікінгам” Крісті Доун Дінсмор.
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