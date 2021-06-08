Знімок з’явився в її Instagram-акаунті.

“Сьогодні ввечері дивилася фільми й помітила, що є кілька жіночих персонажів, які мені подобаються. Ви знаєте, жінки без філерів, без ботоксу, без підтяжки обличчя. Жінки, які прийняли своє обличчя і весь досвід, який воно показує”, – зазначила Доерті.

Шеннен також наголосила, що вона навчилася приймати свої зміни в зовнішності.

“Я жила. Мені подобається те, що я прожила, і що моє обличчя зображає моє життя. Я багато пережила, так, рак, і не лише. Але я приймаю себе зараз”, – заявила актриса.

Крім того, вона розкритикувала глянцеві журнали та індустрію кіно, закликавши до реалістичніших образів для наслідування.

“Я хочу бачити таких жінок, як я. Жінки подобаються нам”, – резюмувала Доерті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShannenDoherty (@theshando)