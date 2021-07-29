Про це повідомляє видання Pop Culture.
У новому промо Драйвер бігає по пляжу разом із конем. Потім вони разом пливуть у морі, і візуальні ефекти починають зливати їх воєдино. В кінці, коли показують флакон з ароматом для Burberry Hero, на задньому плані видніється силует Драйвера в образі кентавра.
Introducing #BurberryHero, the new fragrance from Burberry Beauty embodied by #AdamDriver
Directed by #JonathanGlazer of Academy Films
Music: ‘Two Weeks’ by FKA twigs#Burberry #BurberryBeauty pic.twitter.com/vPVCqp7rEr
— Burberry (@Burberry) July 28, 2021
Ця реклама здалася користувачам дуже цікавою. Практично відразу Адам став героєм мемів у соцмережах, ось деякі з них:
“Burberry знадобилося 150 років, щоб нарешті знайти чоловіка, готового перетворитися на коня”.
It took Burberry 150 years, but they finally found a man willing to turn INTO THE HORSE #AdamDriver pic.twitter.com/Z9IOYVop0d
— dani ❞ (@thirstydriver) July 27, 2021
“Burberry до Адама Драйвера: “Ви станете обличчям нашого нового аромату, але ви повинні бути кентавром на пляжі”.
Burberry to Adam Driver: you’re gonna be the face of our new fragrance, but you have to be a Centaur on the beach
Adam Driver: pic.twitter.com/RSP2XAp1nT
— dani ❞ (@thirstydriver) July 27, 2021
his stans: adam driver: pic.twitter.com/3ajQDCZnjE
— M🌙 back on main @/m_bee4 (@adambsolodriver) July 27, 2021
Багато хто з прихильників був у захваті від реклами та Драйвера:
“Чи можу я лайкнути це двічі?”.
“Гарячий чоловік”
“Божественно гарно”.
А ще користувачам запропонували написати назву книги, з якою асоціюється образ Адама верхи на коні.
- Раніше повідомлялося, що супермодель Кейт Мосс стала новим обличчям бренду білизни Skims від Кім Кардаш’ян.