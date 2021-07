Про це повідомляє видання Pop Culture.

У новому промо Драйвер бігає по пляжу разом із конем. Потім вони разом пливуть у морі, і візуальні ефекти починають зливати їх воєдино. В кінці, коли показують флакон з ароматом для Burberry Hero, на задньому плані видніється силует Драйвера в образі кентавра.

Ця реклама здалася користувачам дуже цікавою. Практично відразу Адам став героєм мемів у соцмережах, ось деякі з них:

“Burberry знадобилося 150 років, щоб нарешті знайти чоловіка, готового перетворитися на коня”.

It took Burberry 150 years, but they finally found a man willing to turn INTO THE HORSE #AdamDriver pic.twitter.com/Z9IOYVop0d — dani ❞ (@thirstydriver) July 27, 2021

“Burberry до Адама Драйвера: “Ви станете обличчям нашого нового аромату, але ви повинні бути кентавром на пляжі”.

Burberry to Adam Driver: you’re gonna be the face of our new fragrance, but you have to be a Centaur on the beach Adam Driver: pic.twitter.com/RSP2XAp1nT — dani ❞ (@thirstydriver) July 27, 2021

his stans: adam driver: pic.twitter.com/3ajQDCZnjE — M🌙 back on main @/m_bee4 (@adambsolodriver) July 27, 2021

Багато хто з прихильників був у захваті від реклами та Драйвера:

“Чи можу я лайкнути це двічі?”.

“Гарячий чоловік”

“Божественно гарно”.

А ще користувачам запропонували написати назву книги, з якою асоціюється образ Адама верхи на коні.