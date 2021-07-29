Про це повідомляє видання Pop Culture.

У новому промо Драйвер бігає по пляжу разом із конем. Потім вони разом пливуть у морі, і візуальні ефекти починають зливати їх воєдино. В кінці, коли показують флакон з ароматом для Burberry Hero, на задньому плані видніється силует Драйвера в образі кентавра.

Ця реклама здалася користувачам дуже цікавою. Практично відразу Адам став героєм мемів у соцмережах, ось деякі з них:

“Burberry знадобилося 150 років, щоб нарешті знайти чоловіка, готового перетворитися на коня”.

“Burberry до Адама Драйвера: “Ви станете обличчям нашого нового аромату, але ви повинні бути кентавром на пляжі”.

Багато хто з прихильників був у захваті від реклами та Драйвера:

“Чи можу я лайкнути це двічі?”.

“Гарячий чоловік”

“Божественно гарно”.

А ще користувачам запропонували написати назву книги, з якою асоціюється образ Адама верхи на коні.