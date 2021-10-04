Про це повідомили у пресслужбі Blue Origin.
Днями стало відомо, що компанія Blue Origin, що належить мільярдерові Джеффу Безосу, здійснить новий туристичний політ у космос 12 жовтня.
4 жовтня в компанії оголосили, що на борту ракети New Shepard полетять актор Вільям Шетнер та Одрі Паверс, віцепрезидентка Blue Origin з питань місій та польотів. Вони приєднаються до Кріса Бошуйзена та Глена де Фріса.
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Шетнер — канадський актор, режисер, продюсер і письменник зі 60-річним стажем. Він відомий передусім своєю роллю Капітана Джеймса Т. Кірка у серії фільмів та серіалів “Зоряний шлях”, що оповідає про науково-дослідницьку місію космічного корабля “Ентерпрайз” і його екіпажу.
Шетнер давно хотів здійснити подорож у космос і тепер може стати найстарішою людиною, що зробила це. Наразі найстарішою людиною, яка побувала в космосі, є 82-річна Воллі Фанк, що відправилася в перший туристичний політ New Shepard.
“Я давно чув про космос. Користуюся нагодою переконатися в цьому на власні очі. Яке диво”, — сказав Вільям Шатнер.
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