90-річний актор Вільям Шетнер, відомий за роллю Джеймса Т. Кірка у франшизі "Зоряний шлях", полетить на борту New Shepard від Blue Origin в туристичний політ у космос.

Про це повідомили у пресслужбі Blue Origin.

Днями стало відомо, що компанія Blue Origin, що належить мільярдерові Джеффу Безосу, здійснить новий туристичний політ у космос 12 жовтня.

4 жовтня в компанії оголосили, що на борту ракети New Shepard полетять актор Вільям Шетнер та Одрі Паверс, віцепрезидентка Blue Origin з питань місій та польотів. Вони приєднаються до Кріса Бошуйзена та Глена де Фріса.

Шетнер — канадський актор, режисер, продюсер і письменник зі 60-річним стажем. Він відомий передусім своєю роллю Капітана Джеймса Т. Кірка у серії фільмів та серіалів “Зоряний шлях”, що оповідає про науково-дослідницьку місію космічного корабля “Ентерпрайз” і його екіпажу.

Шетнер давно хотів здійснити подорож у космос і тепер може стати найстарішою людиною, що зробила це. Наразі найстарішою людиною, яка побувала в космосі, є 82-річна Воллі Фанк, що відправилася в перший туристичний політ New Shepard.

“Я давно чув про космос. Користуюся нагодою переконатися в цьому на власні очі. Яке диво”, — сказав Вільям Шатнер.