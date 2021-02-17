Актор Кіт Харінґтон та акторка Роуз Леслі, відомі за ролями Джона Сноу та дикунки, на ім'я Ігрітт в серіалі "Гра престолів", стали батьками.

Про це повідомляють видання E!News та Page Six.

Спершу видання Page Six опублікувало фото пари з немовлям на вулицях Лондона, зроблене папараці.

На кадрах зіркова пара прогулюється, тримаючись за руки, Леслі несе немовля.

Згодом представник Харінґтона підтвердив E!News, що у пари народився син.

“Вони дуже-дуже щасливі!”, — сказав представник.

Наразі невідомо, коли саме народилася дитина, яке ім’я отримав новонароджений хлопчик.

Актори не ведуть публічні акаунти у соціальних мережах і не сповіщали про поповнення в родині самостійно. Про те, що пара чекає на дитину, стало відомо у вересні від журналістів.

Нагадаємо, Харінґтон і Леслі познайомилися у 2012 під час фільмування “Гри престолів”. За сюжетом їхні персонажі також були закоханими один в одного. Про їхні стосунки стало відомо публіці у 2016 році, а за два роки вони побралися. Для обох 34-річних акторів ця дитина — перша.