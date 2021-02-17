Про це повідомляють видання E!News та Page Six.
Спершу видання Page Six опублікувало фото пари з немовлям на вулицях Лондона, зроблене папараці.
На кадрах зіркова пара прогулюється, тримаючись за руки, Леслі несе немовля.
Згодом представник Харінґтона підтвердив E!News, що у пари народився син.
“Вони дуже-дуже щасливі!”, — сказав представник.
Наразі невідомо, коли саме народилася дитина, яке ім’я отримав новонароджений хлопчик.
Актори не ведуть публічні акаунти у соціальних мережах і не сповіщали про поповнення в родині самостійно. Про те, що пара чекає на дитину, стало відомо у вересні від журналістів.
Нагадаємо, Харінґтон і Леслі познайомилися у 2012 під час фільмування “Гри престолів”. За сюжетом їхні персонажі також були закоханими один в одного. Про їхні стосунки стало відомо публіці у 2016 році, а за два роки вони побралися. Для обох 34-річних акторів ця дитина — перша.
- Раніше відома модель і акторка Емілі Ратаковскі в очікуванні первістка розповіла про те, як почувається під час вагітності.