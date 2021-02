Яким зіркам виповниться 50 в 2021 році, розповідає видання TooFab.

1. Джаред Лето

Актор Джаред Лето, який також є фронтменом Thirty Seconds To Mars, безумовно виглядає далеко не середнього віку, але насправді йому виповнюється 50 до кінця 2021 року. У нього великі плани на майбутній рік: це фільми “Gucci” і “За течією” (Adrift), а також зйомки двох “Джокер”.

2. Джастін Теру

Джастін Теру відзначає своє 50-річчя 10 серпня. Але по ньому і не скажеш. Можливо, це завдяки його турботі про здоров’я: наприклад, поїздки на велосипеді по Нью-Йорку, які підтримують його в формі, або, може бути, просто хороші гени. У наступному році фанати можуть очікувати побачити його в “фіолетовому” і “хибнопозитивні”.

3. Ліл Джон

Музиканту Ліл Джону 17 січня йому виповнилося 50 років. На честь свого знаменного дня Ліл Джон провів пряму трансляцію дня народження і дав фанатам зрозуміти, що в наступаючому році він “приймає тільки хороші флюїди і текілу”.

4. Деніз Річардс

Зірка “Сміливою і красивою” Деніз Річардс може здатися, що вона ніколи не старіє, але 17 лютого їй виповнюється 50 років. Вона явно добре ставиться до знаменного дня народження, оскільки одного разу сказала, що 50 років – це “нові 30 років”.

5. Рікі Мартін

Ріки Мартіну виповниться 50 років 24 грудня. Батько чотирьох дітей виразно в розквіті сил і недавно зізнався, що хотів би збільшити свою сім’ю.

6. Марк Консуелос

У зірки “Рівердейла” Марка Консуелос (і його дружини Келлі Ріпа) безумовно є хороші гени, завдяки яким вони виглядають молодо. 30 березня Марку виповниться 50 років.

7. Джеремі Реннер

7 січня Джеремі Реннер відзначив свій 50-річний ювілей. У цей день його колега по фільму “Месники” Пол Радд надіслав йому веселий торт з написом “50-річні діви”.

8. Вайнона Райдер

Вайнона Райдер відзначає свій день народження 29 жовтня, і її зовсім не турбує вік – вона насправді радіє цьому.

“Мені подобається ставати старше. Я думаю, це пов’язано з тим, що завжди була дитиною на знімальному майданчику … Я знаю, що актриси переживають важкі часи через свій вік – їх просто не беруть на роботу. Я знаю, що це є. ти подруга, ти мати. Але я не бачу в цьому нічого поганого “, – сказала Вайнона журналу Edit.

9. Ілон Маск

Ілону Маску 28 червня виповнюється 50 років.

10. Анджела Кінсі

Зірка “Офісу” Анджела Кінсі відзначає свій знаменний день народження 25 червня і недавно розповіла, що догляд за собою передбачає “іноді натиснути кнопку скидання”.

“Дуже важливо приділяти час собі. Ви принесете користь своєї сім’ї тільки тоді, коли у вас буде час для перезавантаження”, – сказала Анжела.

11. Ідіна Мензель

Зірка Бродвею і актриса Ідіна Мензель може і не виглядає на свій вік, але 30 травня їй виповнюється 50 років. У якийсь момент вона пожартувала, що чим старше вона стає, тим молодше стають її глядачі.

12. Марк Уолберг

Ви б не здогадувалися, що Марку Уолбергу виповнюється 50. Він присвячує більшу частину свого часу інтенсивних тренувань, які, за його словами, істотно змінюють його кар’єру і особисте життя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mark Wahlberg (@markwahlberg)

13. Снуп Догг

Снуп Догг відзначає своє 50-річчя 20 жовтня, і хоча він визнає, що більше не “молодий репер”, він знає, що для нього ще є місце в музичній індустрії.

14. Джон Хемм

10 березня Джону Хемм виповнюється 50 років. Крім Top Gun: Maverick, який повинен дебютувати в цьому році, у Джона також є кілька фільмів в стадії постпродакшна, в тому числі No Sudden Move, Off Season і Confess, Fletch.

15. Джонні Ноксвілл

Джонні Ноксвілл відомий своєю роллю в “Диваки” (Jackass). 10 березня йому виповниться 50 років. Варто відзначити, що “Jackass 4” дебютує у вересні. А коли Джонні старанно працював, виконуючи божевільні трюки, він потрапив до лікарні.

16. Крістіна Епплгейт

Крістіна Епплгейт збирається відсвяткувати своє 50-річчя 25 листопада. Але визнає, що старіння для неї не найлегша справа.

“Я зовсім не та ципочка, яка говорить:” Боже мій, я живу на повну, і мені 48 років! “Я кажу:” Ааа, все болить! У мене повна менопауза, тому що два роки тому у мене вирізали яєчники. У більшості людей менопауза настає тільки після 50 років; я переживаю її вже два роки, і це було великою зміною “, – сказала Христина виданню Parade.

17. Кіган-Майкл Кі

Акторові і коміку Кігану-Майклу Кі 22 березня виповнюється 50 років, і на цей рік у нього багато планів. У нього в розробці як новий серіал “Серпневий сніг”, так і проект Apple TV + разом з Сесілі Стронг.

18. Регіна Кінг

Регіна Кінг відзначила своє 50-річчя 15 січня і, як завжди, вона круто виглядає, про що свідчить її недавня обкладинка журналу InStyle.

“Я відчуваю, що зараз, як жінка, якій скоро буде 50, набагато цікавіше, ніж в 25 років. Я можу запропонувати набагато більше”, – раніше казала Регіна британському Vogue.

20. Майкл С. Холл

1 лютого Майклу С. Холу виповнилося 50 років, і, хоча він не розповів, що робив на свій день народження, йому є чого очікувати в цьому році. У період між виходом дебютного альбому його групи Princess Goes to the Butterfly Museum, які виходять в середині лютого, і перезавантаженням Декстера, він безумовно буде зайнятий.

21. Кід Рок

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kid Rock (@kidrock)

17 січня музикантові Кіду Року виповнилося 50, і він пожартував, що єдине, що він робить зараз, – це сидить в кріслі-гойдалці на ганку. Він також відсвяткував свій день народження, організувавши онлайн-збір коштів на допомогу малому бізнесу.

“Чорт забирай, 50! Я зробив це! З Днем Народження!” – написав Кід Рок.

22. Сандра О

Сандрі О 20 липня минає 50, але вона каже, що зараз більш впевнена в собі, ніж будь-коли.

“Я була більш невпевненою в собі, коли мені було 20 років, ніж в 47”, – сказала вона виданню InStyle.