Про це розповідають #Букви.
Актор Метью Перрі написав, що лімітовану колекцію товарів створювали протягом останніх декількох місяців.
“Товари доступні протягом обмеженого часу тільки на сайті submit.com/friends (посилання в моєму “біо”). Більше вони ніколи не буде продаватися! У цій першій колекції представлені найкращі моменти з 1-3 сезонів “Друзів”, – зазначив Перрі.
Девід Швіммер зазначив, що в новій колекції “представлені деякі з наших улюблених моментів і реплік із шоу”.
“Сподіваюся вам сподобається!” – сказав він.
Девід також додав, що частина доходів піде на потреби організації, яку він підтримує. Це фонд, який допомагає жертвам сексуального насильства.
Актор Метт Леблан опублікував фото з чашкою зі своїм зображенням. На чашці напис: “Could I be wearing any more clothes? (Чи можу я натягнути на себе ще щось?)”
Акторка Ліза Кудров сфотографувалася у футболці із написом: “We were on a break! (У нас була перерва!)”
Акторка Кортні Кокс також закликала шанувальників придбати щось із нової колекції і зазначила, що частина виручених коштів піде до некомерційної організації з Лос-Анджелеса, “що близька моєму серцю”.
“Вони займаються підвищенням обізнаності та фінансуванням бульозного епідермолізу, рідкісного і виснажливого генетичного захворювання шкіри”, – зазначила акторка.
А Дженніфер Еністон прорекламувала кепку та худі:
- Голлівудська акторка Кортні Кокс отримала “Еммі” за спецепізод “Друзів”. Зірка зізналася, що розділяє цю перемогу з колегами.
- Наприкінці травня на екрани вийшов довгоочікуваний спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. Проте, як виявилося, під час фільмування виникли непередбачувані труднощі.
- Американська актриса і телеведуча ток-шоу The View Шеррі Шеперд заявила про відсутність расової різноманітності в серіалі “Друзі”.
- Одна з творців серіалу “Друзі” – сценаристка Марта Кауффман – визнала відсутність расового розмаїття в ситкомі.