Про це розповідають #Букви.

Актор Метью Перрі написав, що лімітовану колекцію товарів створювали протягом останніх декількох місяців.

“Товари доступні протягом обмеженого часу тільки на сайті submit.com/friends (посилання в моєму “біо”). Більше вони ніколи не буде продаватися! У цій першій колекції представлені найкращі моменти з 1-3 сезонів “Друзів”, – зазначив Перрі.

Девід Швіммер зазначив, що в новій колекції “представлені деякі з наших улюблених моментів і реплік із шоу”.

“Сподіваюся вам сподобається!” – сказав він.

Девід також додав, що частина доходів піде на потреби організації, яку він підтримує. Це фонд, який допомагає жертвам сексуального насильства.

Актор Метт Леблан опублікував фото з чашкою зі своїм зображенням. На чашці напис: “Could I be wearing any more clothes? (Чи можу я натягнути на себе ще щось?)”

Акторка Ліза Кудров сфотографувалася у футболці із написом: “We were on a break! (У нас була перерва!)”

Акторка Кортні Кокс також закликала шанувальників придбати щось із нової колекції і зазначила, що частина виручених коштів піде до некомерційної організації з Лос-Анджелеса, “що близька моєму серцю”.

“Вони займаються підвищенням обізнаності та фінансуванням бульозного епідермолізу, рідкісного і виснажливого генетичного захворювання шкіри”, – зазначила акторка.

А Дженніфер Еністон прорекламувала кепку та худі: