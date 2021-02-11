Актриса Каризма Карпентер опублікувала заяву в Twitter, що Відон зловжив своєю владою і створив ворожу й токсичну робочу атмосферу. За її словами, режисер зачіпав її релігійні почуття, звільнив після народження дитини й дорікав за те, що вона не зробила аборт. Крім того, стверджує Карпентер, Відон нібито налаштовував один проти одного інших артистів.

Згодом її підтримали колеги по фільму Ембер Бенсон, Мішель Трахтенберг і Сара Мішель Ґеллар.

Бенсон, яка зіграла Тару Маклай, репостнула заяву своєї колеги, додавши: “Знімальний майданчик “Баффі” був токсичним середовищем, і все починається зверху. Карпентер каже правду, і я підтримую її на 100%. За цей час нам було завдано великої шкоди, і багато хто з нас все ще перетравлює її двадцять з гаком років потому”.

Трахтенберг репостнула заяву Ґеллар., яка підтримала своїх колишніх колег по серіалу.

“Хоча я пишаюся тим, що моє ім’я асоціюється з Баффі Саммерс, я не хочу назавжди асоціюватися з іменем Джосса Відона. Наразі я більше зосереджена на своїй родині та виживанні в умовах пандемії, тому я не робитиму ніяких заяв зараз. Але я підтримую всіх, хто вижив після жорстокого ставлення і пишаюся їхніми висловлюваннями”, – написала вона.

Шоу, яке розповідало про юну мисливицю на вампірів – героїню Ґеллар Баффі Саммерс, здобуло значного успіху в період з 1997 по 2003 рік.

Крім серіалу “Баффі – винищувачка вампірів”, Джосс Відон працював над проєктами “Агенти Щ.И.Т.”, “Месники” і “Ліга справедливості”.

У липні 2020 роки актор “Ліги Справедливості” Рей Фішер заявив про неприйнятну поведінку Відона на зніманні фільму.

Сам режисер поки ніяк не коментував звинувачення.