Зірку серіалу "Краще телефонуйте Солу" Боба Оденкерка екстрено госпіталізували під час зйомок нового сезону шоу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що Боб зомлів, раптово втративши свідомість.

Артиста доставили в лікарню у вівторок прямо зі знімального майданчику в Альбукерке, Нью-Мексико.

На даний момент Оденкерк знаходиться під наглядом лікарів. Причини інциденту не уточнюються.

“Краще телефонуйте Солу”, шостий сезон якого в даний час знімається, є приквелом до популярного кримінального серіалу AMC “У всі тяжкі”, в якому Оденкирк представлений в ролі Сола Гудмана, кмітливого адвоката у кримінальних справах головного героя серіалу.