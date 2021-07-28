Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зазначається, що Боб зомлів, раптово втративши свідомість.
Артиста доставили в лікарню у вівторок прямо зі знімального майданчику в Альбукерке, Нью-Мексико.
На даний момент Оденкерк знаходиться під наглядом лікарів. Причини інциденту не уточнюються.
“Краще телефонуйте Солу”, шостий сезон якого в даний час знімається, є приквелом до популярного кримінального серіалу AMC “У всі тяжкі”, в якому Оденкирк представлений в ролі Сола Гудмана, кмітливого адвоката у кримінальних справах головного героя серіалу.
- Американська акторка і учасниця реаліті-шоу Кайл Річардс була госпіталізована через укуси бджіл.